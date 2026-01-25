Habertürk
        Joao Pereira: Maça rakibimizin 10 kişi kalmasıyla başladık - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Maça rakibimizin 10 kişi kalmasıyla başladık

        Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Maça rakibimizin çok hızlı bir şekilde 10 kişi kalmasıyla başladık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 21:42 Güncelleme: 25.01.2026 - 21:42
        "Maça rakibimizin 10 kişi kalmasıyla başladık"
        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu.

        "MAÇA RAKİBİMİZİN 10 KİŞİ KALMASIYLA BAŞLADIK"

        Çaykur Rizespor’un 10 kişi kaldığı dakikadan sonra yapmamaları gereken ne varsa yaptıklarını ifade ederek takımının oyununu eleştiren Pereira, "Maça rakibimizin çok hızlı bir şekilde 10 kişi kalmasıyla başladık. Ancak bu avantajlı durumda yapmamamız gereken ne varsa takım olarak hepsini yaptık. Bir kişi fazla oynadığınızda daha hızlı, daha agresif olmanız; daha fazla orta yapıp bire birde etkili olmanız gerekir. Biz ise tam tersine çok yavaş ve agresiflikten uzak bir oyun sergiledik. Siz oyunu bu kadar yavaşlattığınızda, rakibiniz de maçı çevirebileceğine inanmaya başlıyor. Devre arasında oyuncularıma neyi yanlış yaptıklarını açıkça anlattım. İlginçtir ki, 10'a 10 kaldığımız anlarda 11'e 10 olduğumuz süreden çok daha iyi bir performans sergiledik. İkinci yarıda Güven, Juan ve Joe ile net fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Rize ise kendi hatamızdan kaynaklanan bir pozisyonu gole çevirdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Yine de son ana kadar mücadeleyi bırakmadık, oyuna giren arkadaşlarımızın katkısıyla beraberliği yakaladık. Sonuçtan mutlu değilim ama bir puan bir puandır" diye konuştu.

        Baskale'de domuz sürüsü görüntülendi

        (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde sürü halinde yerleşim yerlerine kadar inen yaban domuzları görüntülendi.

