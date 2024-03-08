Jorge Jesus'lu Al-Hilal dünya rekorunu egale etti! Üst üste 27 galibiyet... Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde konuk olduğu Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup etti. Üst üste 27. galibiyetini elde eden Al-Hilal, bu alanda dünya rekorunu egale etti.

Habertürk Giriş: 08.03.2024 - 20:00 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:08 facebook

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