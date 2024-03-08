Jorge Jesus'lu Al-Hilal dünya rekorunu egale etti! Üst üste 27 galibiyet...
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde konuk olduğu Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup etti. Üst üste 27. galibiyetini elde eden Al-Hilal, bu alanda dünya rekorunu egale etti.
Al-Hilal, Suudi Arabistan Ligi 23. hafta karşılaşmasında Al-Riyadh'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek dünya rekorunu egale etti. Al-Hilal, resmi karşılaşmalardaki galibiyet serisini 27 maça yükseltti.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Ruben Neves, 75. dakikada Michael ve 90+3. dakikada Aleksandar Mitrovic attı. Al-Riyadh'ın tek golünü 52. dakikada Ali Albulayhi (kk) kaydetti.
Bu galibiyetle üst üste 27 resmi maçını kazanan Al-Hilal puanını 65'e çıkarırken, Al-Riyadh ise 23 puanda kaldı.
İşte dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serileri:
1- 27 Maç (2024) Al Hilal
2- 27 Maç (2017) The New Saints
3- 26 Maç (1972) Ajax
4- 25 Maç (1995) Ajax