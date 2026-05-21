Jorge Jesus'tan flaş açıklama: Tek eksik Fenerbahçe!
Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanan ve adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Portekiz basınına verdiği röportajda Türkiye günlerine dair çok konuşulacak bir itirafta bulundu. İşte Jesus'un sözleri...
Record gazetesine konuşan deneyimli teknik adam, daha önce çalıştığı kulüpler hakkında "Şu ana kadar dört ülkede çalıştım. Portekiz'de üç kez şampiyon oldum, Suudi Arabistan'da ikinci şampiyonluğumu kazanabilirim ve Brezilya'da da şampiyonluk yaşadım." dedi.
"TEK EKSİK FENERBAHÇE"
Suudi Arabistan'da şampiyonluğa yürüyen 71 yaşındaki çalıştırıcı, başarı olarak kariyerindeki tek eksiğin Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu olduğunun altını çizerek, "Şimdilik eksik olan tek şey Türkiye'de lig şampiyonluğu kazanmak ancak Fenerbahçe'ye son 12 yılda kazandıkları en önemli kupa olan Türkiye Kupası'nı getirdim." ifadelerini kullandı.