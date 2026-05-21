        Jorge Jesus'tan flaş açıklama: Tek eksik Fenerbahçe!

        Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanan ve adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Portekiz basınına verdiği röportajda Türkiye günlerine dair çok konuşulacak bir itirafta bulundu. İşte Jesus'un sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 18:35 Güncelleme:
        Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan ve adı yeniden Fenerbahçe ile yan yana gelen Jorge Jesus, yaptığı flaş açıklamayla gündeme oturdu.

        Record gazetesine konuşan deneyimli teknik adam, daha önce çalıştığı kulüpler hakkında "Şu ana kadar dört ülkede çalıştım. Portekiz'de üç kez şampiyon oldum, Suudi Arabistan'da ikinci şampiyonluğumu kazanabilirim ve Brezilya'da da şampiyonluk yaşadım." dedi.

        "TEK EKSİK FENERBAHÇE"

        Suudi Arabistan'da şampiyonluğa yürüyen 71 yaşındaki çalıştırıcı, başarı olarak kariyerindeki tek eksiğin Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu olduğunun altını çizerek, "Şimdilik eksik olan tek şey Türkiye'de lig şampiyonluğu kazanmak ancak Fenerbahçe'ye son 12 yılda kazandıkları en önemli kupa olan Türkiye Kupası'nı getirdim." ifadelerini kullandı.

        FENERBAHÇE'DE DAHA ÖNCE NE YAPTI?

        2022/2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam, 53 maçta 2.23'lük puan ortalaması tutturmuştu.

        Fenerbahçe; sezonu Süper Lig'de 2. sırada, Türkiye Kupası'nda ise şampiyon olarak tamamlamıştı.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
