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        Haberler Spor Futbol Jorge Jesus'un yeni adresi Al Nassr - Futbol Haberleri

        Jorge Jesus'un yeni adresi Al Nassr

        Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus, yeniden Suudi Arabistan'da görev alacak. Deneyimli teknik adamın yeni adresi Al Nassr oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 21:20 Güncelleme: 28.06.2025 - 21:20
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        Jorge Jesus'un yeni adresi Al Nassr!
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        Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile yolları ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu.

        Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Jorge Jesus, Al Nassr ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı. Yeniden Suudi Arabistan'a dönen tecrübeli teknik adamın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

        RONALDO ETKİSİ

        Öte yandan Portekizli çalıştırıcının göreve gelmesinde, Al Nassr'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun da onayının etkili olduğu belirtildi.

        Jorge Jesus, daha önce Al Hilal ile önemli başarılara imza atmış ve bölgedeki futbol kültürüne olan hakimiyetiyle dikkat çekmişti.

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