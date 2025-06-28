Jorge Jesus'un yeni adresi Al Nassr!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile yolları ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Jorge Jesus, Al Nassr ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı. Yeniden Suudi Arabistan'a dönen tecrübeli teknik adamın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.