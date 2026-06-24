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        Haberler Spor Futbol İspanya Jose Mourinho'dan Barcelona sözleri

        Jose Mourinho'dan Barcelona sözleri

        13 yıl sonra Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho, verdiği röportajda Barcelona'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Barcelona'ya karşı negatif bir düşüncesinin olmadığını belirten Mourinho, "Real Madrid'i sevdiğimi inkar etmiyorum, geri dönmemin sebebi de bu. Ancak Barcelona'ya karşı hiçbir olumsuz duygularım yok. Onlara karşı oynamayı seviyorum çünkü futbolda en iyilerle oynamayı seversiniz." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 14:06 Güncelleme:
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        Mourinho'dan Barcelona sözleri!

        İkinci kez Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho, ezeli rakibi Barcelona'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kariyerinde Barcelona'da yardımcı antrenörlük deneyimi de bulunan Portekizli teknik adam, "Anti-Barcelona" için gelen soruya cevap verdi ve böyle bir durum olmadığını söyledi. Mourinho, Barcelona'ya karşı olumsuz bir duygusu olmadığını kaydetti.

        BARCELONA SÖZLERİ

        63 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Barcelona'da dört harika yıl geçirdim, hiçbir olumsuz duygum yok. Inter'e gitmeden önce, Chelsea ile başladığım dönemden itibaren onlara karşı Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlar oynadım. Sonra da Real Madrid'e geçtim. Sanırım kader bizi birbirimize rakip yaptı." dedi.

        Sözlerine devam eden Mourinho, "Real Madrid'i sevdiğimi inkar etmiyorum, geri dönmemin sebebi de bu. Ancak Barcelona'ya karşı hiçbir olumsuz duygularım yok. Onlara karşı oynamayı seviyorum çünkü futbolda en iyilerle oynamayı seversiniz. En iyiler, sizin olduğunuzdan daha iyi olmanızı sağlar." sözlerini sarf etti.

        GUARDIOLA'DAN ÖNCE İSMİ GEÇMİŞTİ

        Jose Mourinho, 2008 yılında Barcelona'nın gündemine gelmişti. Katalan ekibi, o dönem tercihini Barcelona B takımının direktörü Pep Guardiola'dan yana kullanmıştı.

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