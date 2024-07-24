Jose Mourinho'dan eleme maçlarında müthiş istatistik!

TRANSFER AÇIKLAMASI

Son olarak transfer süreciyle ilgili soruyu yanıtlayan Portekizli teknik direktör, “Açıkçası mutluyum. Kulübün çıkardığı işten dolayı da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Aslında ben buraya geldiğimde kimseden bir söz istemedim. Sadece en iyi kadronun kurulmasını, yapabileceğimizin en iyisini yapmayı istemiştim. Zaten kulüp de bu anlamda bana en iyisini sundu transferler anlamında. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tatilde olan oyuncularımız vardı, bazı oyuncularımızla sadece üç antrenman gerçekleştirmiştik. Zor bir durumdu açıkçası. Ama zamanla herkes performansını arttırıyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başkanımıza, Yönetimimize, Sportif Direktörümüze, bu konuda efor, çaba sarf etmiş herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.