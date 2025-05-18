Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i! - Fenerbahçe Haberleri

        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında bugün Eyüpspor'u ağırlayacak. İşte Mourinho'nun ilk 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

        Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, Ozan Ergün yönetecek. Bersan Duran ve Samet Çiçek, maçta yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

        Ligde oynadığı 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım 78 puanla ikinci sırada bulunuyor.

        ikas Eyüpspor'un ise 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 50 puanı var. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı eflatun-sarılılar. 6. sırada yer alıyor.

        Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında ikas Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        2

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK:

        Sarı-lacivertli ekipte Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

        Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.

        Bu oyuncuların yanı sıra ceza sınırında bulunan Fred, Djiku ve İrfan Can Kahveci de oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

        3

        Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Mert, Skriniar, Çağlar, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Oğuz, Dzeko.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        İspanya'dan Filistin'e destek
        İspanya'dan Filistin'e destek
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar