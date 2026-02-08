Junior Olaitan: 2-0'dan geri geldik ama kazanmalıydık

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, karşılaşmayı değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNUYORSANIZ DAHA ENERJİK OLMANIZ GEREKİYOR"

Mücadeleyi değerlendiren Junior Olaitan "Zor bir maç oldu, ilk 20 dakikadaki başlangıçtan sonra maça geri döndük, ortak olduk. Beşiktaş'ta oynuyorsanız daha enerjik olmalısınız. Bu enerjiyi gösterdik ama şanssızlıklar oldu." dedi.

"2-0'DAN GERİ GELDİK AMA KAZANMALIYDIK"

Olaitan ayrıca "2-0'dan geri geldik ama kazanmalıydık. Daha çok çalışacağız. Önümüzdeki hafta Başakşehir maçında 3 puan hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.