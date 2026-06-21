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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Jürgen Klopp'ten Türkiye sözleri

        Jürgen Klopp'ten Türkiye sözleri

        Dünyaca ünlü teknik direktörlerden biri olan Jurgen Klopp, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki D Grubundan çıkamayan A Milli Futbol Takımımız'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin üstünde büyük bir baskı oluştuğuna dikkat çeken Alman çalıştırıcı, "Üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı tamamen unutursunuz. Çünkü hücumda ne yapıyorsanız yapın, savunma güvenliğini de elden bırakmamanız gerekir; ancak o zaman sahada tam bir özgürlüğe kavuşursunuz. Onlar bunu yapamadılar." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 01:36 Güncelleme:
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        Jürgen Klopp'ten Türkiye sözleri!

        Avrupa'nın önemli takımlarında şampiyonluklar yaşayan deneyimli teknik direktör Jurgen Klopp, A Milli Futbol Takımımız'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansı değerlendirdi.

        Magenta TV'ye konuşan Klopp, Türkiye'nin elenmesinin ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

        "NE KADAR BÜYÜK BİR ACI ÇEKTİKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

        "Gerçekten çok üzgünüm. Yıllar içinde elbette pek çok Türk arkadaş edinme fırsatım oldu ve şu an ne kadar büyük bir acı çektiklerini çok iyi biliyorum. Turnuvaya nasıl bir coşku ve beklentiyle başladıklarını da biliyorum. Aslında bu durum, Türklerin sahip olduğu o olağanüstü takımın, bu tarz turnuvalarda bazen neden gerçek performansını sahaya yansıtamadığına dair çok net bir örnek. Şimdi herkes 'Neden?' sorusunu soruyor. Bazıları 'Yeterince istemediler' diyebilir ama bence maçları izleyen herkes bu iddiayı anında yalanlayabilir; çünkü her şeylerini ortaya koymayı kesinlikle çok istediler."

        "ÜZERLERİNDEKİ BASKI FAZLA BÜYÜYÜNCE SAHA İÇİNDE KENDİLERİ GİBİ DAVRANAMADILAR"

        Türk Milli Takımı üzerindeki beklentilerin çok yüksek olduğuna vurgu yapan Alman çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ancak üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı tamamen unutursunuz. Çünkü hücumda ne yapıyorsanız yapın, savunma güvenliğini de elden bırakmamanız gerekir; ancak o zaman sahada tam bir özgürlüğe kavuşursunuz. Onlar bunu yapamadılar. Zaten maça odaklanmaya fırsat bulamadan çok erken bir gol yemişlerdi. Sonuç olarak üzerlerindeki baskı o kadar büyüdü ki, artık sahada kendileri gibi davranamadılar."

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