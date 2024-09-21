Juventus: 0 - Napoli: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus sahasında Napoli'yi ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 21.09.2024 - 21:52 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:54
İtalya Serie A'nın 5. hafta karşılaşmasında Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Juventus 9 puana yükseldi, Napoli ise 10 puana ulaştı.
Ligin 6. haftasında Napoli sahasında Monza'yı ağırlayacak. Juventus ise Genoa deplasmanında sahne alacak.
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