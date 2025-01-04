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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus: 1 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Juventus: 1 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Süper Kupa yarı final maçında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçse de, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı ve elendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 00:17 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:17
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        Kenan'ın golü Juventus'a yetmedi!
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        İtalya Süper Kupa yarı final maçında Juventus ile Milan, Suudi Arabistan'da kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Milan 2-1 kazandı.

        Juventus, 21. dakikada milli yıldızımız Kenan Yıldız'la 1-0 öne geçti. Milan'ın bu gole 71. dakikada Christian Pulisic (p) ve 76'da Federico Gatti (k.k) ile karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Juventus, turnuvaya yarı finalde veda etti. Finale yükselen Milan ise finalde Inter'le kupa maçına çıkacak.

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