Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille´de gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı için Avrupa´nın dev kulüpleri sıraya girdi. Milli futbolcuyla son olarak İtalya Serie A ekipleri Juventus ve Inter ile Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen ilgileniyor.

DAHA ÖNCE MİLAN´IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Daha önce Milan´ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu´nun yerine düşündüğü Yusuf Yazıcı için İtalya´nın dev kulüpleri Juventus ve Inter de devrede. Öte yandan, Bayer Leverkusen´in de Yusuf Yazıcı için bilgi aldığı da gelen haberler arasında.

Lille´nin 17.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı için en az 50 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade ediliyor.