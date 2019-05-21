Goal'ün edindiği bilgilere göre İtalyan kulübünün yetkilileri, ilk olarak Chelsea'nin başında olan Maurizio Sarri'nin menajeriyle temasa geçti.

Chelsea ile ligde bu sezon beklentileri karşılayamasa da 60 yaşındaki teknik adam takımını UEFA Avrupa Ligi'nde finale taşımış ancak buna rağmen eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Öte yandan Maurizio Sarri'nin Roma'nın da gündeminde olduğu gelen haberler arasında.

Bilindiği üzere son günlerde Lazio'nun başındaki Simone Inzaghi ile Tottenham menajeri Mauricio Pochettino'nun isimleri de Juventus ile anılıyordu.