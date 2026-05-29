Kaan Işık Koşaner, Fransa Açık gençler kategorisinde ana tabloda!
Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) gençler eleme final turunda Polonyalı seri başı Jan Sadzik'i 2-1 yenerek ana tabloya kaldı.
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 16:55
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Kaan Işık Koşaner, Roland Garros Gençler Eleme Final Turu'nda dünya gençler 2 numaralı seri başı Jan Sadzik ile karşılaştı.
Jan Sadzik'i 6-2, 5-7, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Kaan Işık Koşaner, organizasyonda ana tabloya yükselme başarısı gösterdi.
