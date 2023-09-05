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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 5 Eylül 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler oldu?

        Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 5 Eylül 2023 Kabine Toplantısı sonuçları neler oldu?

        Kabine Toplantısı kararları için geri sayım başladı. Türkiye'nin gözü kulağı Kabine Toplantısı sonuçlarına çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile ilişkiler ve Tahıl Koridoru, enflasyon rakamları ve Orta Vadeli Plan'ın konuşulduğu toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek Kabine Toplantısı kararları hakkında açıklamalar yapacak. İşte, 5 Eylül 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 17:14 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:14
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı saat 15.10 itibarıyla başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantının kararları araştırılmaya başladı.

        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?

        ana gündem maddesi Rusya ile ilişkiler ve Tahıl Koridoru olurken; önümüzdeki günlerde düzenlenecek G20 ve BM Genel Kurulu görüşmeleri de masaya yatırılacak. Kritik konuların görüşüldüğü toplantının sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak İşte, 5 Eylül 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

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        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

        Kabine Toplantısı kararları henüz belli olmadı. Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasında sonuçları açıklaması bekleniyor.

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        ENFLASYON RAKAMLARI MASADA

        TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon rakamlarına göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.94, bir önceki aya göre ise yüzde 9.09 yükseldi. Böylece yıllık enflasyon 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu kapsamda fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele konularının da Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Bu noktada atılabilecek adımlarla ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

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        DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANIYOR

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ziyaretiyle başlayan eylül ayındaki diplomatik temasları, G-20 Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'yla sürdürecek.

        Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 9-10 Eylül'de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla düzenlenen zirvede, küresel ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlarla, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve iklim değişikliği konularında mesaj vermesi bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.

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        ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Filistin ve KKTC'ye ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi öngörülüyor.

        Erdoğan'ın eylül ayındaki diplomasi trafiği de kabine toplantısında bir diğer önemli gündem başlığı olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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