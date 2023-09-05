ana gündem maddesi Rusya ile ilişkiler ve Tahıl Koridoru olurken; önümüzdeki günlerde düzenlenecek G20 ve BM Genel Kurulu görüşmeleri de masaya yatırılacak. Kritik konuların görüşüldüğü toplantının sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak İşte, 5 Eylül 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

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ENFLASYON RAKAMLARI MASADA

TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon rakamlarına göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.94, bir önceki aya göre ise yüzde 9.09 yükseldi. Böylece yıllık enflasyon 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu kapsamda fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele konularının da Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Bu noktada atılabilecek adımlarla ilgili gelişmeler değerlendirilecek.