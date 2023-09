Türkiye'nin asli hedeflerinden kopmadan kalkınmasını sürdürmesi önemli bir başarıdır. 21 yıldır attığmız her adımı karşılaştığımız büyük zorluklara rağmen verdiğimiz tarihi mücadeleler sayesinde gerçekleştirmiş bir hükümetiz. Vesayetle mücadele ettik. Üniformalı, cübbeli, klavyeli cuntacıların oyunlarını bozduk. Terör örgütleriyle mücadele ettik. Sınırlarımız içinde ve ötesinde istiklalimizi tekrar kazandık. Enerjide doğalgazdan petrole, yenilebilir kaynaklardan batarya teknolojisinne kadar yeni pencereler açtık.

30 yıl boyunca yaşadıkları acı, zulüm ve katliama rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ'daki Ermenilere sergilediği tavır her türlü takdirin üzerindedir. Yıllardır bölgedeki çözümsüzlükten beslenen kimi devletlerin iddiaların tamamı safsata ve iftiradan ibarettir. Ermenistan'ın dışarıdan ve diasporadan gelen bu tür kışkırtmalara prim vermemesini diliyoruz. İnşallah Zengezur koridorunu en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan'la demiryolu ve karayolu irtibatımızı kesintisiz hale getireceğiz. Bölgemizi inşallah barış ve refah havzasına çevirmeyi istiyoruz.

"TÜRKİYESİZ HİÇBİR PROJE HAYATA GEÇEMEZ"

Salgın hastalıklara karşı her konuda örnek bir koruma kalkanı oluşturduk. Gelişmiş ülkelerin müsebbibi olduğu iklim krizi ile mücadelede insanlığa karşı yükümlülüklerimizi üstlenmekten asla çekinmedik, geri durmadık. Savunma sanayinde dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinden biri haline geldik. Şimdi yeni sınamalarla karşı karşıyız. Her coğrafyada ve her platformda küresel statüko ile karşı karşıya kalmamız gayet tabii durumdur. Türkiyesiz hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceği denense bile başarılı olamacaktır. Sayısız örnek, teşebbüs ve niyetini gördük ve yaşadık.

"6'LI MASA NE OLDU? DAĞILDI VE GİTTİ"

Bu denemeleri yapanlar hepsi günün sonunda Türkiye'nin ortaklığına talip olmak mecburiyetinde kaldılar. Tüm bu hakikatlere rağmen hala ham hayal peşinde koşanlar elbette var. Olmazların hepsi denendikten sonra onlar da gelip Türkiye'nin kapısını çalacaklardır. Bizimle bizi rakip görenler arasındaki fark; biz gittiğimiz her yerde medeniyetimizin mirası insani değerlerimizle kazanma anlayışımızla masaya oturuyoruz. Bizi rakip görenler, sömürge geçmişlerinin alışkanlığı, tek taraflı dayatmalarla masanın üzerinde tepinmeye çalışıyorlar. 6'lı Masa, 16'lı masada olduğu gibi. Ne oldu, tepindiler, tepindiler hepsi ortadan yok oldu.

"TÜRKİYE'YE DOST OLAN KAZANIR"

Coğrafya kaderdir sözü sadece bizi bağlamıyor. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya bizimle berabeğr tüm bölgenin ve dünyanın kaderidir. Kim hangi oyunu kurarsa kursun, Rabbimizin takdirine boyun eğmiş millet olarak oyunları boza boza yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'ye dost olan kazanır. Husumet besleyen kaybeder. Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya bakıyoruz. Tüm dünyada barış, diyalog, birlikte kazanmayı, ahlakı, insanı eser alan siyaset yürütüyoruz.

"KİRLİ VE SİNSİ SALDIRILAR BOŞA ÇIKACAK"

Son dönemde gençlerimiz başta olmak üzere milli bünyemizi, manevi değerlerimizi hedef alan sinsi kampanyaların amacının bu güçlü kaleyi yıkmak olduğu açıktır. Bu kirli ve sinsi saldırıyı da Allah'ın izniyle boşa çıkarcağız. Ülkemize ve milletimize karşı boynumuzun borcu olan mücadelede milletimizden, yasama ve yargı organlarından daha fazla destek beklediğimizi belirtmek isterim.

Son terörist ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarılana dek bu mücadeleyi içeride ve dışarıda azimle sürdüreceğiz.

"OTOMOBİL PİYASASINDAKİ BALON SÖNDÜ"

Son dönemde artan hayat pahalılığı gündemimizden çıkana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 6 ay 6 bin kilometre sınırından ilan sitelerine getirdiğimiz kısıtlamalara, liste fiyatından daha fazla para talep eden bayilere yönelik denetimlere kadar attığımız adımlarla otomobil piyasasında balonu söndürdük. İlan sitelerini, sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız. Deprem bölgesinde inşaat malzemelerinin temini ve fiyatıyla ilgili benzer tamahkarlıkların yaşandığını görüyoruz.

"BU VİRÜSÜ TEMİZLEMEK HEPİMİZİN TALEBİ"

Depremzedelerimizi mağduriyeti fırsata çeviren aç gözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız. Gereken hukuki, idari ve yasal tedbiri alarak bu fırsatçıların kararlılıkla üzerine gideceğiz. Bu mücadeleyi devlet, millet, özel sektör, esnaf, üretci, tüketci ile her kesimden insanıyla birlikte göstereceğimiz ferasetle başarıya ulaştıracağız. Günübirlik kazanç uğruna kendisinin, evlatlarının, ülkesinin geleceğini tehlikeye atan insan tipi bu millete, bu medeniyete ait değildir. Bu virüsü temizlemek hepimizin ortak talebidir.

"BÜTÜN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Güreş, yüzme, voleybol başta olmak üzere elde ettikleri başarılarla milletimizin göğüslerini kabartan tüm sporcularımızı şahsım, milletim adına, tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.