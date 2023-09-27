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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar...

"ULUSLARARASI YATIRIMCILAR OVP'YE OLUMLU"

Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Özellikle dış politika kulvarında yoğun gündemimiz vardı. Cezayir Dışişleri Bakanı ve Birleşik Devletler Müslüman Kuruluşlar Konseyi heyetini kabul ettik. Gelecek üç yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaştık. Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız programın iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de son derece olumluydu. Dünya Bankası grubunun 18 milyar dolarlık yeni yatırım paketi eklemesi bunun bir işaretiydi. Ülkemize yönelik önyargılar kırıldıkça inşallah yatırım rakamların daha da yükseldiğini göreceğiz.

"HER FERDİMİZİ OVP'YE DESTEĞE ÇAĞIRIYORUZ"

3 yılın sonunda 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 15 bin dolara yaklaşan kişi başına milli geliri yakalayacağız. Türkiye'nin potansiyelini yansıtan hedeflerle dolu programın tekrar ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 12. Kalkınma Planı'nı ve hükümet programını yakında milletimiz ve iş dünyamızın takdirine sunacağız. Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 85 milyon tamamının milli hedefi, ülküsü ve idealidir. Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Siyaset arenasında verdiğimiz mücadelenin amacı da zaten budur. Milletimizin her bir ferdini orta vadeli programa destek olmaya davet ediyorum.

"G-20'DEKİ AKTİF ROLÜMÜZÜ SÜRDÜRDÜK"

Bu sene 18. G-20 Liderler Zirvesi'nde ülkemizin tezlerini kararlılıkla savunduk. İklim değişikliği, terörle mücadele ve düzensiz göç meselesinde Türkiye'nin yaptığı katkılara dikkat çektik. Küresel adaletsizlikle ilgili atılabilecek müşterek adımları gündeme taşıdık. Dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz. Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen yeni anayasa sempozyumunda darbecileri nefretle anarken 12 Eylül mağdurları saygıyla yâd ettik. Bir daha darbeler yaşanmamasını, milletimizin evlatlarını bir sağdan bir soldan mantığı ile asılmaması için daima teyakkuz halinde olacağız. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak için yeni yasama döneminde çabalarımızı yoğunlaştıracağız.