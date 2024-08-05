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        Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları: Kabine Toplantısı kararları ne oldu?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları belli oluyor. Toplantının ana gündem konusunun Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi, Ortadoğu'da artan gerilim, ekonomi ve Instagram'a getirilen erişim engeli olması bekleniyor.Gündeme dair en önemli başlıkların konuşulacağı Kabine'nin kararlarının toplantı bitiminde duyulacak. Peki Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 5 Ağustos Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:01
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        Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları bekleniyor. 3 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik konuların masaya yatırıldığı toplantıda gündeme dair birçok konu değerlendirilecek. Peki Kabine Toplantısı kararları ne oldu, hangi kararlar alındı? İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında detaylar

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        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor. Toplantı biter bitmez kararlar duyurulacak.

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        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        Sosyal medya platformu Instagram'a geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. BTK kararıyla kapatılan Instagram için sürecin nasıl işleyeceği ve Meta'ya uygulanacak yaptırımların Kabine Toplantısı'nda netleşmesi bekleniyor.

        EKONOMİDE GÜNDEM KAYIT DIŞI

        İç politikada ise gündem ekonomi olacak. Kayıt dışı ile mücadele kapsamında atılan adımlar değerlendirilecekken, artan denetimler de görüşülecek. Diğer yandan enflasyonla mücadelede de değerlendirilecek.

        ESİR TAKASI MASADA

        Ankara'da geçtiğimiz hafta MİT koordinesinde gerçekleştirilen esir takası da Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. ABD ve Rusya arasında 26 kişilik esir takası dünya çapında yankı uyandırmıştı.

        Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden artan tansiyonu düşürmek için bundan sonra atacağı diplomatik adımlar da Kabinede konuşulacak.

        Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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