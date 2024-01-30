Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri nelerdir?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri nelerdir?

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Kabine Toplantısı gerçekleşeceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda gündeme dair birçok konunun ele alınması bekleniyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi kadar gündem maddeleri de birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?" İşte detaylar...