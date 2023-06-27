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Kabir ziyaretinde okunacak dualar nelerdir?

Mezarlıkta okunacak dua, ölmüş yakınlarının kabri başında dua etmek isteyenler tarafından okunur. Hayatını kaybetmiş yakınlarına vefa gösterenler özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı gibi özel günlerde mezarlık ziyaretinde bulunur ve Hz. Muhammed'in Kabir duasını okurlar. İşte Kabir ziyaretinde okunacak dualar ve Hz. Muhammed'in mezar ziyaretinde okuduğu Kabir Duası okunuşu ve anlamı...

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  • Kabir (Mezarlık) Ziyaretinde Okunacak Dualar ve Sureler: Hz. Muhammed Mezar Ziyaretinde Okuduğu Kabir Duası Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali

    İslam dininin gereklerinden biri olan kabir ziyareti özellikle Ramazan ve Kurban bayramı gibi özel günlerde gerçekleştirilir. Yakınları vefat edenler mezarlık ve kabir ziyaretinde bulunarak meftunlara Fatiha ve Yasin sureleri okurlar. Kabir ziyaretinde okunacak dualar ölülerin azaplarını hafifletmek amacıyla ruhlarına hediye edilir. Peki, Kabir ziyaretinde okunacak dualar nelerdir? İşte Hz. Muhammed'in mezar ziyaretinde okuduğu Kabir duası okunuşu ve anlamı...
  • Kabir (Mezarlık) Ziyaretinde Okunacak Dualar ve Sureler: Hz. Muhammed Mezar Ziyaretinde Okuduğu Kabir Duası Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali

    KABİR ZİYARETLERİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    * Sünnete uygun şekilde ziyaretinde bulunmak için abdest alınır. Kabir ziyaretine geldiğiniz vakit, yer müsait ise, kıbleyi arkaya gelecek şekilde, kaybetmiş olduğunuz meyyitin yüzüne karşı oturup selam verilir.

     

    * Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir, değerlidir. (Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz)
  • Kabir (Mezarlık) Ziyaretinde Okunacak Dualar ve Sureler: Hz. Muhammed Mezar Ziyaretinde Okuduğu Kabir Duası Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali

    * Kabir ziyaretinde Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas-ı şerif, Fatiha ya da bilinen sureler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.

    * Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "Bir müminin kabrini ziyaret ederken, 'Allahümme inni es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselam en la tü'azzibe hazelmeyyit' derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref olur (kaldırılır)."
  • Kabir (Mezarlık) Ziyaretinde Okunacak Dualar ve Sureler: Hz. Muhammed Mezar Ziyaretinde Okuduğu Kabir Duası Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali

    * Kabir ziyareti yapan bir kimse ayakta, "Esselamü aleyküm, ya Ehle dar-il kavm-ilmü'minin! İnna İnşaallahü an karibin biküm lahikun" der ise sonrasında ise, besmele ile 11 İhlas suresi ve bir Fatiha okur. Ardından, "Allahümme rabbel-ecsadilbaliyeh, vel-ızamin nahire-tilleti harecet mineddünya ve hiye bike mü'minetün, edhıl aleyha revhan min indike ve selamen minni" duasını okumalıdır.
  • Kabir (Mezarlık) Ziyaretinde Okunacak Dualar ve Sureler: Hz. Muhammed Mezar Ziyaretinde Okuduğu Kabir Duası Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali

    PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED'İN KABİR ZİYARETİNDE OKUDUĞU DUA

    Peygam Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) "Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan ahirete saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yasin'i ölülerinizi üzerine okuyunuz" hadis-i şerifinde buyurduğu şekilde meyyitin bir kimsenin ruhu için okunabilecek dualardan biri de Yasin suresidir.
  • Kabir (Mezarlık) Ziyaretinde Okunacak Dualar ve Sureler: Hz. Muhammed Mezar Ziyaretinde Okuduğu Kabir Duası Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali

    Büreyde rivayetine göre Hz. Muhammed, ashab-ı kirama, kabir ziyaret için gittiklerinde şu süreyi okumaları önermiştir:

    "Esselamü aleyküm ehled diyarı minel- müminin.Ve inna inşaallahu biküm lahikün. Es'elüllahe lena ve lekümü'l afiyeh."

    Türkçe anlamı: "Selam size, ey bu diyarın mü-min ve Müslim halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim."

     

    Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: "Kur'an-ı Kerim'de 30 ayetlik bir süre vardır. Bu süre kendisini okuyan bir kimse kıyamet günü şefaat eder ve Allah'ın onu affetmesini sağlar. Bu sure 'Tebârakellezî bi yedihil mülkü'tür."
  • Kabir (Mezarlık) Ziyaretinde Okunacak Dualar ve Sureler: Hz. Muhammed Mezar Ziyaretinde Okuduğu Kabir Duası Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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