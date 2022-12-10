Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? 10 Aralık Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini anlık olarak paylaşıyor. Muğla'nın Datça ilçesindeki 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları yanıtını arıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 10 Aralık Cumartesi son depremler listesi...

10 ARALIK 2022 AFAD SON DEPREMLER

10 ARALIK 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.12.10 06:37:34 36.1060 28.0978 5.0 -.- 2.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.10 06:17:24 37.0317 29.3658 8.2 -.- 1.5 -.- YESILDERE-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

2022.12.10 05:49:14 38.4267 41.2372 1.2 -.- 2.2 -.- AYGUN-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2022.12.10 05:47:39 38.4220 41.2355 5.0 -.- 2.6 -.- AYGUN-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2022.12.10 05:05:16 40.8022 42.8145 12.7 -.- 1.9 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.12.10 04:48:58 37.7262 43.9030 5.0 -.- 2.7 -.- ISIKLAR-(HAKKARI) İlksel

2022.12.10 02:56:46 36.2342 27.4637 24.0 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.12.10 01:34:41 38.3160 42.9463 28.3 -.- 1.1 -.- AKDAMAR-GEVAS (VAN) İlksel

2022.12.10 01:31:43 37.3677 36.1975 9.9 -.- 2.4 -.- YUKARICIYANLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.12.10 01:23:10 37.8767 37.0778 7.7 -.- 1.9 -.- ALISAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.10 01:06:41 35.9077 29.4932 46.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.10 00:48:02 38.4620 42.9150 13.4 -.- 1.6 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel