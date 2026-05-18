        Kaçak inci kefali avına 16 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Van'da kaçak inci kefali avlayan kişiye 16 bin TL ceza

        Van'da kaçak inci kefali avladığı tespit edilen kişiye 16 bin 106 lira idari para cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 18:32 Güncelleme:
        Kaçak inci kefali avına 16 bin TL ceza
        Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde devriye faaliyeti yürüttü.

        Bu sırada S.R.A. isimli kişinin Bendimahi Köprüsü altında fileli kepçe ile üreme döneminde olması nedeniyle avlanması yasak olan inci kefali avcılığı tespit edildi.

        Yapılan kontrolde çuvallar içerisinde 630 gram inci kefali, 2 fileli kepçe ve balıkçı tulumu ele geçirildi. Kaçak avcılık yapan S.R.A'ya 16 bin 106 lira idari para cezası uygulandı.

        #van haberleri
        #inci kefali
