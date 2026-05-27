        Kaçak kurban kesimlerine ceza yağdı! | Son dakika haberleri

        Kaçak kurban kesimlerine ceza yağdı!

        İstanbul Esenyurt'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Zabıta ekipleri de tespit ettikleri kişilere ceza yazdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 10:18 Güncelleme:
        Kaçak kesimlere ceza yağdı!

        Esenyurt'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde yapılan kesimler kameralara yansırken, zabıta ekipleri de tespit ettikleri kişilere ceza yazdı.

        DHA'nın haberine göre Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlarını belediyenin belirlediği alanlar yerine sokak aralarında, boş arazilerde ve bina önlerinde kesti.

        İlçenin farklı mahallelerinde yaşanan görüntülerde, bazı kişilerin hijyen kurallarına uygun olmayan alanlarda kesim yaptığı görüldü.

        İlçe genelinde denetim yapan zabıta ekipleri ise kaçak kesim yapılan noktalara müdahale etti. Ekipler, kurallara aykırı kesim yapan kişiler hakkında cezai işlem uyguladı.

        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        Tam 14 saat süren film!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
