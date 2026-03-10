Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Kademeli emeklilikte son durum 2026: Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

        Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilikte son durum ne?

        Kademeli emeklilik konusu, özellikle 2000 yılı sonrası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşların EYT düzenlemesiyle emeklilik hakkı kazanmasının ardından, kapsam dışında kalan çalışanlar için benzer bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Kamuoyunda "kademeli emeklilik" olarak anılan ve kısmi erken emeklilik imkânı sağlayabileceği konuşulan sistemle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, çalışanlar 2000 sonrası sigortalıları kapsayacak olası bir çalışma olup olmadığını araştırıyor. İşte kademeli emeklilik son durum...

        Çalışma hayatında son dönemin en çok konuşulan başlıklarından biri kademeli emeklilik oldu. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde ederken, 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan çalışanlar için yeni bir düzenleme olup olmayacağı gündeme geldi. Kademeli emeklilik sistemiyle ilgili beklentiler sürerken, çalışanlar olası bir düzenlemenin kapsamı ve ne zaman hayata geçirilebileceği konusunda yapılacak açıklamalara odaklandı. İşte son bilgiler...

        KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

        Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

