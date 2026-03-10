Çalışma hayatında son dönemin en çok konuşulan başlıklarından biri kademeli emeklilik oldu. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde ederken, 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan çalışanlar için yeni bir düzenleme olup olmayacağı gündeme geldi. Kademeli emeklilik sistemiyle ilgili beklentiler sürerken, çalışanlar olası bir düzenlemenin kapsamı ve ne zaman hayata geçirilebileceği konusunda yapılacak açıklamalara odaklandı. İşte son bilgiler...