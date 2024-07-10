Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında 308, bu yılın ilk 6 ayında ise 166 kadının uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Şiddetin her türlüsünü olduğu gibi kadına yönelik şiddeti de asla ama asla kabul etmiyoruz. Bir rakamını dahi çok buluyor ve bunu kabul etmiyoruz." dedi.

AA'da yer alan habere göre Yerlikaya, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan'ın başkanlığında toplanan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda (KEFEK), bakanlığın kadın erkek fırsat eşitliği politikaları ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kadınların, hayatın her alanında gösterdikleri mücadeleyi bir hak mücadelesi olarak gördüklerini belirten Yerlikaya, kadın ve erkeğin birey olarak medeniyet değerlerinde, fikir dünyası ve yasalarında hür ve eşit olmaya devam edeceğini vurguladı. Kadın ve erkek fırsat eşitliğini, ülkenin gelişmesi için temel bir gereklilik olarak gördüklerini ifade eden Yerlikaya, kadınların tarih boyunca eğitim ve istihdam olmak üzere pek çok alanda engeller nedeniyle potansiyellerini ve yeteneklerini göstermekte zorluklarla karşılaştıklarının altını çizdi.

REKLAM İçişleri ailesi olarak 600 bin personele sahip olduklarını; 2024 yılında kadın personel sayısının, toplam personel sayısının yüzde 10'una ulaştığına dikkati çeken Yerlikaya, gelecek yıllarda bu oranın daha da yükseleceğini söyledi.