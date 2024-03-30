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        Haberler Spor Futbol Kadın Futbol Süper Ligi’nde Galatasaray son dakikalarda kazandı! - Futbol Haberleri

        Kadın Futbol Süper Ligi’nde Galatasaray son dakikalarda kazandı!

        Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü Spor'u 90+5'te gelen son saniye golüyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 14:41 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:41
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        Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Hakkarigücü Spor’u konuk etti. Son anları nefes kesen mücadelede sarı-kırmızılılar, 90+5’te bulduğu son saniye golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Puanını 62’ye yükselten Galatasaray, bu hafta da ligde liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönen Cimbom, bitime 4 maç kala Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 5’e yükseltti.

        Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Arzu Karabulut ve 90+5. dakikada Luibov Shmatko kaydetti. Hakkari ekibinin golü ise 75. dakikada Manga'dan geldi.

        Sarı-kırmızılar, 27. hafta maçında 14 Nisan Pazar günü saat 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konuk olacak. Fenerbahçe ise aynı gün saat 13.00’te Amed Spor Faaliyetler’i ağırlayacak.

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