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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Kadın Milliler'in play-off rakibi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Kadın Milliler'in play-off rakibi belli oldu!

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B-C Ligi play-off etabındaki rakibi Kosova oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:20
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        Kadın Milliler'in play-off rakibi belli oldu!
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        UEFA Kadınlar Uluslar Ligi finalleri ve yükselme/düşme play-off etabı kura çekimi, Nyon'daki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

        B-C Ligi play-off etabında mücadele edecek milli takım, Kosova ile eşleşti.

        Milliler, Kosova ile 24 ve 28 Ekim tarihlerinde karşılaşacak, eşleşmeyi kazanan B Ligi'nde, kaybeden C Ligi'nde yer alacak.

        SON ŞAMPİYON İSPANYA, YARI FİNALDE İSVEÇ'LE KARŞILAŞACAK

        UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde son şampiyon İspanya, yarı finalde İsveç ile karşı karşıya gelecek.

        Diğer yarı final eşleşmesinde ise Almanya ile Fransa kozlarını paylaşacak.

        Yarı final eşleşmelerinde ilk maçlar 24 Ekim'de, rövanşları ise 28 Ekim'de yapılacak.

        Organizasyonda final ve üçüncülük maçlarının ilk ayağı 28 Kasım'da, ikinci ayağı ise 2 Aralık'ta oynanacak.

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