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Haberlerİş-Yaşam

Kadınlar 10.8 trilyon dolarlık işi bedava yapıyor

Oxfam'ın Davos zirvesi öncesi yayımladığı rapora göre dünya genelinde 15 yaş ve üzeri kadınlar yıllık 10.8 trilyon dolar değerinde bakım ve ev işini bedava yapıyor. Rapora göre ayrıca dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin serveti 'en yoksul' 6.9 milyar insanın toplam servetine denk geliyor

ev işleri

İngiltere merkezli uluslararası hayır ve düşünce kuruluşu Oxfam her yıl olduğu gibi bu yıl da Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesi bir rapor yayımladı. Raporda küresel gelir adaletsizliğine ilişkin çarpıcı rakamlar yer aldı. 

Rapora göre 2019 itibarıyla dünya genelindeki 2 bin 153 milyarderin toplam serveti 4.6 milyar insanın toplam servetini aşıyor. Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin serveti ise 6.9 milyar insanın toplam servetine denk geliyor.

YOKSULLAR YERDE ZENGİNLER UZAYDA

Oxfam'ın en zengin yüzde 1 dışındakilerin ne kadar fakir olduğunu anlatmak için verdiği örnekler bununla sınırlı kalmadı. Raporda yer alan bilgilere göre eğer dünyadaki herkes servetlerini yüz dolarlık banknotlara çevirip üzerine otursa, dünyanın önemli bir bölümü yerde oturmak zorunda kalıyor. Dünyanın en zenginleri ise uzaya kadar çıkıyor. 

Bunun yanında paylaşılan verilere göre eğer Mısır piramitlerinin inşa edildiği dönemden bu yana her gün ortalama 10 bin dolar biriktirseydiniz dünyanın en zengin 5 insanının ortalama servetinin ancak 5'te 1'i kadar servet biriktirebilirdiniz.

Oxfam, küresel gelir adaletsizliğine dikkat çekerken bazı çözüm önerileri de sundu. Yapılan hesaplamaya göre eğer dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminden sadece yüzde 0.5'lik ekstra vergi alınırsa gelecek 10 yılda sağlık ve eğitim alanında ihtiyaç duyulacak 117 milyon kişilik istihdamı yaratacak yatırıma bedel bir miktar toplanabilir.  

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLAMA

Zenginle fakir arasında kapanmayan uçurumun yanında raporda kadınların ekonomiye genelde göz ardı edilen bir katkısına da yer verdi. Buna göre 15 yaş ve üzeri kadınların bedava olarak yaptığı yaşlı ve çocuk bakımının küresel ekonomiye yıllık katkısı 10.8 trilyon dolar. Bu küresel teknoloji sektörünün 3 katı bir rakama tekabül ediyor. Oxfam bu rakamın 'asgari ücret' üzerinden hesaplandığını bu sebeple, bugüne kadar kesin bir değer biçilememiş bakım ve ev işlerinin değerinin aslında çok daha fazla olabileceğini bildirdi. 

Raporda küresel ekonomik sistemin zengin ve güçlü erkekler tarafından kurulduğu, bu sebeple de servetten aslan payını erkeklerin aldığı belirtildi. Erkeklerin toplam servetinin kadınlardan yüzde 50 fazla olduğu vurgulandı. Dünyada bakanların sadece yüzde 18'inin milletvekillerinin ise yüzde 24'ünün kadın olması, kadınları karar vermek mekanizmalarında etkisiz kılıyor. Bu da cinsiyetler arası servet ve gelir adaletsizliğinin artmasına katkıda bulunuyor. 

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