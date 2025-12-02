Kadınlar derbisi, Chobani Stadı'nda oynanacak!
Giriş: 02.12.2025 - 18:08 Güncelleme: 02.12.2025 - 18:08
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı ile Galatasaray Gain Kadın Futbol Takımı arasında oynanacak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11'inci hafta karşılaşması, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.
7 Aralık Pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan derbi mücadelesinin bilet fiyatı 100 TL olarak belirlendi.
