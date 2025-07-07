Kadınlar EuroLeague’de Türkiye'den 3 takım mücadele edecek

Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) 2025-26 sezonuna katılacak kulüpler açıklandı.

Yeni turnuva sisteminin ikinci yılında toplam 21 kulüp, 11 farklı ülkeyi temsilen turnuvaya kayıt yaptırırken Türkiye’den ÇBK Mersin ile Fenerbahçe normal sezonda, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise elemelerde yer alacak.

Kadınlar EuroLeague normal sezonuna doğrudan katılım hakkı kazanan 11 kulübe eklenecek 5 takım eylül ayında oynanacak eleme turları sonucunda belirlenecek. 10 kulüp, 17 ve 24 Eylül tarihlerinde çift maçlı eleme sistemiyle normal sezon bileti için mücadele edecek.

Kadınlar EuroLeague normal sezonuna doğrudan katılan takımlar şöyle:

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Fenerbahçe (Türkiye)

ÇBK Mersin (Türkiye)

Basket Landes (Fransa)

Valencia Basket Club (İspanya)

Beretta Famila Schio (İtalya)

ZVVZ USK Praha (Çekya)

Sopron Basket (Macaristan)

VBW Arka Gdynia (Polonya)

Olympiacos SFP (Yunanistan)

Flammes Carolo Basket (Fransa)

Spar Girona (İspanya)

Kadınlar EuroLeague Elemeleri’nde mücadele edecek takımlar ise şu şekilde: