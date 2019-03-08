Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Türkiye’deki kadınların internet kullanımı mercek altına alındı. Dijital reklamcılık kuruluşu IAB Türkiye Internet Ölçümleme Araştırması ve Gemius AdReal verileriyle “Türk Kadınının Dijital Haritası” çıkarıldı.

Türkiye’de mobil ve masaüstünde internet kullanan kadın sayısı ne? İnternette kadın kullanıcılar en fazla hangi kategorileri ziyaret ediyor? Sosyal ağlarda, haber ve oyun sitelerinde ne kadar vakit geçiriyorlar?

YouTube ve Netflix, Türkiye’deki kadın internet kullanıcılarının ne kadar zamanını alıyor? İşte tüm bu soruların cevapları..

Kadın internet kullanıcı sayısı

En çok ziyaret ettikleri kategoriler

Hangi kategoride ne kadar vakit geçiriyorlar?

YouTube mu? Yoksa Netflix mi?