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        Haberler Yaşam Kadınların erkeklere göre ağrıya daha dayanıklı olduğu kesin olarak ispatlandı!

        Kadınların erkeklere göre ağrıya daha dayanıklı olduğu ispatlandı

        Kanada'da bilim insanları tarafından yapılan araştırma sonucunda kadınların erkeklere kıyasla aynı derecedeki acıyı daha az hissettikleri ispatlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 15:02 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:02
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        McGill ve Toronto üniversitelerinden bir gruparaştırmacı, daha önce yaşanan bir acı tekrar tecrübe edildiğinde, erkeklerin kadınlara göre daha fazla endişeli ve stresli olduklarını kanıtladı.

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        ERKEKLER ESKİ BİR ACIYA KARŞI DAHA DUYARLI

        Ekibe göre erkekler yaşadıkları eski bir acıyı daha iyi benimsiyor ve bundan dolayı stres ve acıya karşı hassasiyet yaşıyorlar.

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        KADINLAR İSE ESKİ BİR ACIYA KARŞ SOĞUKKANLI

        Kadınlar ise daha önce yaşadıkları bir acıyı erkeklerden daha farklı bir şekilde hatırlıyor ve acı deneyimi karşısında soğukkanlı kalabiliyor.

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        Araştırmacılar, kadınların erkeklere kıyasla acıyı daha az hatırlaması konusuna hala net bir bilimsel açıklama getiremedi.

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        Bazı araştırmacılar, kadınların doğum sancısını unutması gerektiği için böyle bir kabiliyete sahip olduklarını iddia etti. Ancak Jeffrey Mogil, bunun bilimsel olarak ispatlanmadığını belirtti.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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