Haberler Yaşam Kadınların erkeklere göre ağrıya daha dayanıklı olduğu kesin olarak ispatlandı!

Kadınların erkeklere göre ağrıya daha dayanıklı olduğu ispatlandı Kanada'da bilim insanları tarafından yapılan araştırma sonucunda kadınların erkeklere kıyasla aynı derecedeki acıyı daha az hissettikleri ispatlandı. Habertürk Giriş: 29.08.2023 - 15:02 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:02 facebook

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McGill ve Toronto üniversitelerinden bir gruparaştırmacı, daha önce yaşanan bir acı tekrar tecrübe edildiğinde, erkeklerin kadınlara göre daha fazla endişeli ve stresli olduklarını kanıtladı.

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ERKEKLER ESKİ BİR ACIYA KARŞI DAHA DUYARLI Ekibe göre erkekler yaşadıkları eski bir acıyı daha iyi benimsiyor ve bundan dolayı stres ve acıya karşı hassasiyet yaşıyorlar.