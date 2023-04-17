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Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbih ve zikirler, Ramazan ayının 27. gecesinde gündeme geldi. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından ibadetle, tesbih ve zikirlerle geçirilir. Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca indiği bu gecede Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler, tesbihler ve yapılacak ibadetler araştırılıyor. İşte Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler...

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  • KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2023 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

    Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler, 11 ayın sultanı Ramazan ayının 27. gecesinde eda edilecek olan bin aydan daha hayırlı kabul edilen gecenin gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Müslümanlar, Allah'a yakınlaşmak amacıyla bu mübarek gecede ibadet, dua, tesbih ve zikirlerle ibadetlerini artırır. Tövbe kapıların açık olduğu, ellerin semaya açıldığı ve Ramazan ayının son on gününde "Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler...
  • KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2023 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

    KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

    Binlerce Müslüman Kadir Gecesi'ni ibadetlerle geçirerek, Allah'ın rahmetinden ve mağfiretinden en iyi şekilde istifade edecek. Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirler, bin aydan daha hayırlı olan bu gecede yapılan ibadetler arasında yer alır. Her Müslüman, kendi manevi ihtiyaçlarına ve kapasitesine göre bu gecede ibadetlerini artırabilir ve Allah'a yakınlaşmaya gayret edebilir. 
  • KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2023 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

    Tesbih-i Tercih: "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" şeklinde çekilen bu tesbih, Kadir Gecesi'nde sıkça tercih edilen bir zikirdir. Anlamı ise şu şekildedir: "Allah'ı tenzih ederim, Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."
  • KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2023 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

    Esma-ül Hüsna Zikri: Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerini zikretmek de sıkça tercih edilen bir ibadettir. "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar" gibi Allah'ın isimlerini zikrederek manevi bir huzur elde etmeye çalışabilirsiniz.
  • KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2023 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

    Dua Zikirleri: Kadir Gecesi'nde Allah'a dua etmek de önemli bir ibadettir. "Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar" gibi dualarla Allah'a yakarışta bulunabilir ve dilediğiniz dileklerde bulunabilirsiniz.
  • KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2023 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

    Kur'an-ı Kerim Okuma: Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim okumak da önemli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'i hatim etmek, sureler okumak ve anlamını anlamak suretiyle ibadetlerinizi artırabilirsiniz.
  • KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2023 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

    Salavat Getirme: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e salavat getirmek de Kadir Gecesi'nde yapılan zikirlerdendir. "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" şeklinde salavat getirerek Allah'ın rahmetini ve bereketini talep edebilirsiniz.
  • KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2023 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

    İstiğfar Zikirleri: Kadir Gecesi'nde günahlarımızdan tövbe etmek için istiğfar zikirleri yapabiliriz. "Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh tevbete abdin"
  • KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2023 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

    KADİR GECESİ HANGİ TESBİHLER VE ZİKİRLER ÇEKİLİR?

    100 La ilaheillallah

    100 Elhamdülillah

    100 Allahü Ekber

    100 Sübhanallah

    100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
  • KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2023 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

    100 "Elem neşrah leke sadrak"

    100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

    100 İstiğfar "estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

    100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"

    100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

    100 Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)
  • KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2023 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

    Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

    La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."

    Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

    Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. (Tefsir-i Mugni)
  • KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2023 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?

    KADİR GECESİ İBADETLERİ

    Bol bol zikir çekilmeli.

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e salât ü selâmlar getirilmelidir

    Bu mübarek gecede Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur.

    Günahlara samimi olarak kalben tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek pişmanlığımızı ve affımızı istemeli

    Kalben huşu içerisinde tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, bu dünyaya neden geldim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli, kendimizle hesaplaşılmalı.

    Müminlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

    Küs ve dargın olanlar kesinlikle Kadir Gecesinin hürmetine barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler mutlaka güldürülmeli.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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