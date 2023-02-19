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Kahramanmaraş'taki şaşırtan görüntüyü deprem uzmanı yorumladı: Ne yapacağını şaşırmış

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde görenleri şaşırtan ikiyi ayrılmış ağacı deprem uzmanı yorumladı. Fayın yüzey kırıklarını inceleyerek üç boyutlu modelleme çıkarmak üzere bölgede bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin büyüklüğünün 7.7 olsa da şiddetinin 11 seviyesine çıktığına dikkat çekerek, "Yeryüzünün 2 metrelik atımı normalde 200 yılda yapması gerekiyor, deprem bunu 60 saniyede yaptı. Kırılan ana fayın üzerindeyiz. Ağaç tam fayın üstünde. Fayın gücüyle ağaç ne yapacağını şaşırmış" dedi

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AA

  • Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası kırsal Tetirlik Mahallesi'ndeki dut ağacı ikiye bölündü.
  • Kahramanmaraş'taki şaşırtan görüntüyü deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir yorumladı
  • Kahramanmaraş'taki şaşırtan görüntüyü deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir yorumladı

    Mahallede yaşayan Hüseyin Balım, depremde mahallelerinde can kaybı olmadığını ancak evlerde hasar oluştuğunu söyledi.
  • Kahramanmaraş'taki şaşırtan görüntüyü deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir yorumladı

    Deprem sonrası evleri incelerken dut ağacını gördüklerini ve şaşırdıklarını anlatan Balım, gövdesi dikine ikiye ayrılan ağaçtaki yarığın genişliğinin 1 metreye ulaştığını dile getirdi.
  • Kahramanmaraş'taki şaşırtan görüntüyü deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir yorumladı

    Kahramanmaraş merkezli ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde fayın yüzey kırıklarını inceleyerek üç boyutlu modelleme çıkarmak üzere bölgede bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem sırasında ikiye ayrılan ağaç ve çevresinde de inceleme yaptı.
  • Kahramanmaraş'taki şaşırtan görüntüyü deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir yorumladı

    Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin büyüklüğünün 7,7 olsa da şiddetinin 11 seviyesine çıktığını, deprem sırasında zemin şekil değiştirirken fayın geçtiği yerlerde atımın oluştuğunu, bu atım miktarının da depremin büyüklüğünün göstergesi olduğunu kaydetti.
  • Kahramanmaraş'taki şaşırtan görüntüyü deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir yorumladı

    Ana fay üzerinde yaptıkları incelemelerde 2 metreden 7 metreye kadar atımlar tespit ettiklerini ifade eden Sözbilir, şu değerlendirmeleri yaptı:
  • Kahramanmaraş'taki şaşırtan görüntüyü deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir yorumladı

    "Yeryüzünün 2 metrelik atımı normalde 200 yılda yapması gerekiyor, deprem bunu 60 saniyede yaptı. Kırılan ana fayın üzerindeyiz. Ağaç tam fayın üstünde. Ağaç fayın hareketiyle bu hale geliyor. Hemen girişinde bir bina var, fayın üstüne denk gelen kısmı, kolonu ciddi anlamda zarar görmüş. Fayın dışında kalan kısmı sağlam. Bu ne demek; hareket sırasında fayın üstündeki her şey mutlaka bir şekilde deforme olur."
  • Kahramanmaraş'taki şaşırtan görüntüyü deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir yorumladı

    Benzer bir görüntüyle 1999 depremi sonrası da karşılaştığını, o depremde fayın ağacı yana attığını gördüğünü aktaran Sözbilir, "Burada ağacı aşağıdan yırtarak açmış. Fayın gücüyle ağaç ne yapacağını şaşırmış, alttan açmış kendini. Yani yerin altından gelen aşırı stresin boşalımı ağaçta böyle bir etki yaratıyor. Binayı yıkıyor, yolu kesiyor, baraja zarar veriyor. Bu depremde barajlarımız sınıfta kalmadı mesela." diye konuştu.
  • Kahramanmaraş'taki şaşırtan görüntüyü deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir yorumladı
  • Kahramanmaraş'taki şaşırtan görüntüyü deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir yorumladı

    Fayları normalde deprem olmadan önce haritaladıklarını, deprem sırasında fayın yine aynı yerleri kullandığını, bu noktaların da yerkabuğunun zayıf olduğu yerler olduğunu belirten Sözbilir, "Fay, yeryüzüne geldiğinde sıkıntı başlar. Yeryüzünü kestiği zaman en az 6 büyüklük demektir. Yeryüzünde atım oluşturmaya başladığı andan itibaren üzerinde ev, yol varsa şiddetini büyütür." dedi.

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