"Yeryüzünün 2 metrelik atımı normalde 200 yılda yapması gerekiyor, deprem bunu 60 saniyede yaptı. Kırılan ana fayın üzerindeyiz. Ağaç tam fayın üstünde. Ağaç fayın hareketiyle bu hale geliyor. Hemen girişinde bir bina var, fayın üstüne denk gelen kısmı, kolonu ciddi anlamda zarar görmüş. Fayın dışında kalan kısmı sağlam. Bu ne demek; hareket sırasında fayın üstündeki her şey mutlaka bir şekilde deforme olur."