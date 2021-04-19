Tüp bebekle hamile kalmıştı! Kahreden haber! 0:00 / 0:00

DHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, tuğla fabrikasında çalışan Kemal Sancı ile 2015 yılında evlenen Gülhan Baruönü Sancı (31),İstanbul'da gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından hamile kaldı.

5 AYLIK HAMİLEYKEN KORONAYA YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre 5 aylık hamile olan Gülhan Baruönü Sancı, kontroller ve devam eden tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti. Gülhan Baruönü Sancı, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

GEBELİĞİ SONLANDIRILDI

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gülhan Baruönü Sancı'nın gebeliği, tedavisi sırasında sonlandırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gülhan Baruönü Sancı ise gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.