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Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Red Bull Basement üniversite öğrencilerine kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için de destek verecek.

25 Ekim 2020 tarihine kadar redbullbasement.com adresi üzerinden, İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabilecek.

Jürinin değerlendirmesinden geçen bir finalist takım veya bireysel katılımcıya ödül olarak projelerini geliştirmeleri için uygun bir zemin sunulacak. Finale kalan proje sahibinin, global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkânı yakalayacağı, burada global bir eğitim programına da dahil olacağı kaydedildi.

Red Bull Basement'in, bu yıl çevrimiçi etkinlikler serisi ile girişimci öğrencileri uzman isimlerle bir araya getireceği de belirtildi.

İlki 15 Eylül 2020, ikincisi 18 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleşecek buluşmaların, ilgili tüm öğrencilere açık olacağı açıklandı.

15 Eylül Salı günü saat 14.00’da başlayacak olan ilk çevrimiçi etkinlikte, mobil uygulama üzerinden dijital turlar sunan bir seyahat teknolojileri girişimi olan Piri’nin Satış Direktörü Hande Ercan, eski Millî Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Departmanı Direktörü ve Şehir Plancısı Burcu Özdemir konuşmacı olarak yer alacak.