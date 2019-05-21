Kamuda, 160 bini TÜRK-İŞ üyesi olmak üzere yaklaşık 200 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı. 2019-2020 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi için işçi ve işveren sendikaları arasında ocak ayından beri görüşmeler devam ediyor. Kamu işveren sendikalarından ücret artışına yönelik hiçbir karşı teklif gelmemesi üzerine, işçi sendikaları süreci hızlandırma kararı aldı.

Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşmelerin bazı işyerlerinde ocakta, bazılarında mart ayında başladığına dikkat çekerek, 60 günlük uyuşmazlık süresinin bazı iş kollarında başladığını, yasal prosedürler gereği uyuşmazlık ve grev kararı alınması gerektiğini söyledi. Atalay, aileleriyle birlikte 1 milyon kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleriyle ilgili olarak çerçeve sözleşme hazırlanması için Kamu Koordinasyon Kurulu'nu muhatap alıp masaya oturan olmadığını belirterek, süresi dolan sendikaların daha fazla uzatmadan grev kararı almasını isteyeceğini kaydetti.

TÜRK-İŞ’in Samsun’da yapılan Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride de birçok işyerinde uyuşmazlık zaptı tutulduğu, arabulucu safhasının bittiği, grev aşamasına gelindiği vurgulanarak, “Bundan sonra izlenecek politika, gelişmelere göre kararlaştırılacaktır” denildi.

“BİZ KIDEM TAZMİNATI SİSTEMİNDEN MEMNUNUZ”

Ergün Atalay, kıdem tazminatı ile ilgili soruları da yanıtladı. Atalay, şöyle konuştu:

“Kore modeli diyorlar, Kuzey mi Güney mi bilmiyoruz. Bir getirsinler bakalım. Biz bu sistemden memnunuz. Almayanlarla ilgili bir çalışma yapılmalı. Yüzlerce örneği var. 30 günü bozmadan devam edelim. İşçiler olarak, fon deyince tedirgin oluyoruz, fona iyi bakmıyoruz. Bakalım neyle gelecekler. Gerekirse 410 şube başkanımın hepsini Ankara’da toplarız. İçimize sinmeyen bir şey olursa, İzmit’te yaptığımızı tüm Türkiye’de yaparız.”

“EYT’LİLER SAĞLIK YARDIMI ALABİLSİN”

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruları da yanıtlayan Atalay, bunlarla ilgili bir şey yapmak gerektiğini söyledi. Atalay, 45 yaşını doldurmuş kişilerin iş bulamadıkları için sağlık hizmetinden yararlanamadıklarını, bunların sağlık hizmetlerinden faydalanmalarının sağlanması gerektiğini belirtti. Atalay, “Bunlar öyle mağdurlar ki, bunlarla ilgili bir çare bulunmalı. EYT’lerin hepsine bir kerede maaş bağlayamazsınız. Ama işte sağlıktan başlayabiliriz” diye konuştu.