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        Haberler Gündem Güncel Kamyon 10 araca çarptı! Yaralılar var! | Son dakika haberleri

        Kamyon 10 araca çarptı! Yaralılar var!

        Elazığ'da freni boşalan hafriyat kamyonu 10 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        Kamyon 10 araca çarptı! Yaralılar var!

        Elazığ'da freni boşalan hafriyat kamyonunun 10 araca çarptığı kazada 5 kişi, yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

        Metrelerce ilerleyen kamyon, yol üzerindeki 10 araca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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