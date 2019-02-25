Uluslararası pazarlarda büyümesini Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türkî Cumhuriyetlerin ardından, Orta ve Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiği bayi açılışları ile sürdüren Ford Trucks, Batı Avrupa’ya açılmanın hazırlıklarını yapıyor.

Şirketin, Batı Avrupa ülkelerinde büyüme hedefi kapsamında İspanya, İtalya ve Portekiz öncelikli olmak üzere 7 yeni ülkede bayilik görüşmelerine başladığı bildirildi.

Halihazırda 36 ülkede faaliyet gösteren Ford Trucks'ın, 2020 sonu itibarıyla 51 ülkede var olmayı hedeflediklerini kaydeden Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Avrupa’dan 70’e yakın bayilik talebi aldık. Bunun üzerine Batı Avrupa pazarına yönelik planlarımızı öne çektik ve İspanya, İtalya, Portekiz öncelikli olmak üzere 7 yeni ülke için bayilik görüşmelerine başladık. Avrupa pazarında büyümek ihracat fırsatlarımızı geliştirecek" dedi.

DÜNYADAKİ TEK MERKEZ OLDU

Öte yandan, Ford Motor Company’nin global düzeydeki kapsamlı yeniden yapılandırma çalışmalarının sonucunda Brezilya’daki fabrikasını kapatarak Güney Amerika’da ağır ticari araç üretimine son verme kararının ardından Ford Trucks, şirketin bu alanda tek geliştirme ve üretim merkezi haline gelmiş durumda.

Haydar Yenigün, "Yeni dönemde de şirketin global düzeydeki tek ağır ticari araç geliştiricisi ve üreticisi olarak uluslararası pazarlardaki etkili büyümemizi rahatlıkla sürdürecek altyapı, yetkinlik ve deneyime sahibiz" diye konuştu.