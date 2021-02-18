Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

Kandilde nasıl tesbih çekilir? Regaip kandili zikirleri

İslam dünyasının heyecanla beklediği üç aylar nihayet başladı. Üç ayların ilki olan Recep ayının başlamasıyla birlikte Ramazan Bayramı'yla sona erecek olan üç aylarda ve üç aylara denk gelen kandillerde ibadet etmenin önemi çok büyük. Bugün üç ayların ilk kandili olan mübarek Regaip Kandili. Regaip kandilinde tesbih çekmek isteyen Müslümanlar, Kandilde nasıl tesbih çekilir? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Regaip kandili zikirleri

Kandilde nasıl tesbih çekilir? Regaip kandili zikirleri

Mübareket Regaip kandilinde çekilecek zikirler ve nasıl tesbih çekileceği araştırılıyor. İslam dünyasında günahlara tövbe etmek ve dua ederek Allah'la yakınlaşmak açısından kandillerin büyük bir önemi vardır. Bugün mübarek Regaip Kandili... Regaip kandilinde ne çok merak edilen şeylerden biri de kandilde tesbih çekerken okunacak zikirler... Kandilde nasıl tesbih çekilir? Regaip kandili zikirleri

KANDİLDE NASIL TESBİH ÇEKİLİR?

Regaib Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Regaip Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

Lâ ilâe illallah
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
Estağfirullah
Sübhanallah
Elhamdülillâh
Allahu ekber
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Allah

tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Regaip Kandili'nde de devam edilebilir.

Recep ayı tesbihleri:

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları 2021! Uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama
GÜNDEMJandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları
BİR KADIN DAHA! Son dakika... Kocası bıçağı göğsüne sapladı!
GÜNDEMBu evde bir kadın daha öldürüldü! Bitmiyor!
EMSAL! Son dakika: Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İş arkadaşını öpmek kovulma sebebi
GÜNDEMMesai arkadaşını öptü işinden oldu!
Üç aylarda yapılacak ibadetler neler? Mübarek Üç aylar tesbihi, orucu ve duaları
GÜNDEMÜç aylarda yapılacak ibadetler neler?
Habertürk Akademi'yle YKS, TYT, AYT, LGS online deneme sınavlarında sıralamanızı öğenin! YKS, TYT, AYT, LGS konu anlatımları ve soru bankası ücretsiz!
GÜNDEMHabertürk Akademi TYT, AYT, YKS, LGS Online deneme ...
2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 ALES, YÖKDİL, YKS, MSÜ, DGS, KPSS, DİB-MBSTS, YDS başvuru ve sınav tarihleri
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
BARAJLARDA DOLULUK ORANI! Son dakika... Barajların yüzde kaçı dolu? İşte son durum
GÜNDEMİSKİ açıkladı! Barajlarda son durum!
REZİLLİK! Son dakika: Aile Sağlığı Merkezi'nde pantolonunu indirip, sağlık çalışanlarına küfretti
GÜNDEMAile Sağlığı Merkezi'nde rezillik!
Üç ayların faziletleri nelerdir? İşte mübarek Üç ayların önemi
GÜNDEMÜç ayların faziletleri nedir?
Deprem mi oldu, nerede? 18 Şubat AFAD - Kandilli son dakika deprem listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 18 Şubat!