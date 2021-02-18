Mübareket Regaip kandilinde çekilecek zikirler ve nasıl tesbih çekileceği araştırılıyor. İslam dünyasında günahlara tövbe etmek ve dua ederek Allah'la yakınlaşmak açısından kandillerin büyük bir önemi vardır. Bugün mübarek Regaip Kandili... Regaip kandilinde ne çok merak edilen şeylerden biri de kandilde tesbih çekerken okunacak zikirler... Kandilde nasıl tesbih çekilir? Regaip kandili zikirleri

KANDİLDE NASIL TESBİH ÇEKİLİR?

Regaib Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Regaip Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

Lâ ilâe illallah

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

Estağfirullah

Sübhanallah

Elhamdülillâh

Allahu ekber

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Allah

tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Regaip Kandili'nde de devam edilebilir.

Recep ayı tesbihleri:

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim