''BİTTİ DEMEK DOĞRU OLMAZ''

Daum, "Kanseri yenebileceğimizi düşünmek ve 'bitti' demek doğru olmaz. Benim için bu daha çok 'Kanseri kontrol altına aldık ve onunla birlikte yaşlanabilirim' diyebilmek önemli. Bunun için ise daha fazla terapi etkili olacaktır." yorumunda bulundu.