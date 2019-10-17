Kansızlığa iyi gelen yiyecekler

Kırmızı kan hücrelerin normal değerlerde olması için B12, demir ve folik aside gerek vardır. Demir hemoglobin seviyesini artırır. Kabızlık , konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı ve iştah kaybı hemoglobin eksikliğinde ortaya çıkabilir. Kansızlık hali, yetersiz beslenmeden kaynaklandığı ve yeterli mineral alınmadığı zaman artabilir. Kansızlık üzerinde önemle durulması gereken bir eksikliktir ve sonucunda ciddi rahatsızlıklar oluşmasına neden olabilir. Günlük hayatın içinde performansı etkilemeye başlar. Halsizlik, yorgunluk, kaslarda güç kaybı olabilir.

Kansızlık için alınabilecek bazı yiyecekler:

B12, demir ve folik asit içeren yiyeceklerin kansızlık üzerinde etkili olmasının yanında diğer gıdalardan da dengeli bir beslenme şekli oluşturulması gerekmektedir.

Uskumru Balığı ; 100gr’da günlük gereksinimin en az 2 katı B12 içermektedir. Ayrıca ton ve somon balığı da tüketilebilir.

; 100gr’da günlük gereksinimin en az 2 katı B12 içermektedir. Ayrıca ton ve somon balığı da tüketilebilir. Kuzu ciğeri , B12 günlük gereksiniminin 12 katını ve demir olarak da yarısını 100 gr’da karşılamaktadır.

, B12 günlük gereksiniminin 12 katını ve demir olarak da yarısını 100 gr’da karşılamaktadır. Sığır eti ; günlük demir gereksiniminin %11'lik gibi bir kısmını karşılar.

; günlük demir gereksiniminin %11'lik gibi bir kısmını karşılar. Kuzu eti ; B12 vitaminin günlük gereksiniminin %39'luk kısmını karşılar.

; B12 vitaminin günlük gereksiniminin %39'luk kısmını karşılar. Beyaz peynir ; B12 vitamini açısından günlük ihtiyacın %28’lik bölümünü ve demirin de %4 lük kısmını karşılamaktadır.

; B12 vitamini açısından günlük ihtiyacın %28’lik bölümünü ve demirin de %4 lük kısmını karşılamaktadır. Yumurta ; 1 tanesi demir % 5 ve B12’ de %11 günlük ihtiyacı karşılar.

; 1 tanesi demir % 5 ve B12’ de %11 günlük ihtiyacı karşılar. Tavuk ; 100 gr’ da % 6 demir, % 6 B12 vitamini alınmasını sağlar.

; 100 gr’ da % 6 demir, % 6 B12 vitamini alınmasını sağlar. Brokoli ; 100 gr’da % 4 demiri karşılamaktadır.

; 100 gr’da % 4 demiri karşılamaktadır. Hindi ; 100 gr’ da % 3 demir sağlar.

; 100 gr’ da % 3 demir sağlar. Ispanak ; 100 gr’da % 15’lik demiri karşılar.

; 100 gr’da % 15’lik demiri karşılar. Muz; 1 muzda % 2’lik demiri karşılamaya yardımcı olur.

Kansızlığa iyi gelen besinler ve gıdalar