Kapadokya tarihi yer altı şehirleri
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Kapadokya'da 1 milyonu aşkın turist yer altını gezdi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi yer altı şehirlerini geçen yıl 1 milyon 87 bin 947 kişi gezdi. Kapadokya bölgesi geçen yıl 2 milyon 949 bin 542 turistle, tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı

Giriş: 14.02.2019 - 13:12 | Güncelleme:
AA

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan bölgedeki tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri gezen turistlerden 1 milyon 87 bin 947'si, turizme açık yer altı şehirlerini ziyaret etti.



Konuklarını gizemli bir yolculuğa çıkaran yer altı şehirlerinden Kaymaklı'yı 532 bin 396, Derinkuyu'yu 381 bin 846, Özkonak'ı 136 bin 896, Mazı'yı 28 bin 513, Tatlarin'i 8 bin 296 turist gezdi.

Yapım tarihleri hala netleştirilemeyen ancak binlerce yıldır insanlarca kullanıldığı bilinen yer altı şehirleri, binlerce kişinin aynı anda barınabileceği oda, depo, ibadethane, geçiş tünelleri ve toplanma alanlarından oluşuyor.

Yerin yüzeyinin metlerce altına doğru uzayan dar tünellerden geçilerek farklı birimlere ulaşılabilen yer altı yerleşim alanları, turistlere değişik bir deneyim yaşatıyor.



"TURİSTLER YER ALTI ŞEHRİNİ GÖRÜNCE ÇOK ETKİLENİYOR"

Profesyonel turist rehberi Gaye Gönülal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların, bilinmeyen bir nedenle veya tehlikelerden korunmak amacıyla geçmişte yer altında yaşamayı tercih ettiğini, bugün ise bu tarihi alanların ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Kapadokya'da çeşitli büyüklükte çok sayıda yer altı şehrinin varlığının bilindiğini anlatan Gönülal, en önemlileri olarak görülenlerin, ziyarete açık tutulduğunu belirtti.

Haklarındaki yazılı kaynakların çok az olması nedeniyle yer altı şehirlerinin gizemlerini koruduğunu dile getiren Gönülal, şöyle konuştu:

"Yer altı kentlerinde kiliseler, yemek odaları, yaşam galerileri var. İnsanlar aylarca yerin altında yaşayabilecekleri farklı alanlar geliştirmişler. Kat kat farklı alanlarda yaşadıklarını biliyoruz. Her geçen gün daha farklı detaya da ulaşıyoruz. Buraları ziyaret eden turistler çok etkileniyor. Bölgedeki yer altı şehirleri dünyada çok ilgi çekiyor. Burayı araştırıp geliyorlar ama gezdikten sonra 'bu denli etkileneceklerini hayal etmediklerini' söylüyorlar."



"FANTASTİK BİR ALANLA KARŞILAŞMAK HEYECAN VERİCİ"

Kaymaklı yer altı şehrini arkadaşıyla gezen İsveçli turist Thomas Stampfli da aşağıya doğru ilerledikçe daha etkileyici bir yapıyla karşılaştığını belirterek, "Daha önce internette araştırırken, mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu düşündüm ve Kapadokya'ya geldim. Ancak bu kadar özel olduğunu düşünmemiştim. Devasa, derin bir karınca yuvası gibi, çok mükemmel bir yer." dedi.

Yunan turist Dafni Efstathiou ise bölgenin coğrafi güzelliklerinin yanı sıra yer altındaki yapılarının cezbedici olduğunu dile getirdi.

Öncesinde tarihi alanın fotoğraflarını gördüğünde eve benzer bir yapıyla karşılaşacağını düşündüğünü anlatan Efstathiou, "Bu şekilde labirent ve fantastik bir alanla karşılaşmak heyecan verici. Burada gezerken sakın arkadaşlarınızı kaybetmeyin. Çok muhteşem bir yer." ifadelerini kullandı.

Malezyalı turist Ali Maamor de tünel ve bağlantıların asırlar önce yapılmış olmasından etkilendiğini, ülkesine döndüğünde bölgedeki yer altı şehirlerini görmeleri konusunda arkadaşlarına tavsiyede bulunacağını kaydetti.

Öte yandan, bölgedeki yer altı şehirlerini 2016 yılında 397 bin 161, 2017'de ise 674 bin 365 turist ziyaret etmişti.

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