"Kapalı Çarşı adı gibi kapalı kaldı" diyen esnaftan destek çağrısı
Adana Büyükşehir Belediyesi'nce restorasyonu yapılan 5 asırlık Kapalı Çarşı depoya döndü. Sadece birkaç işletme olarak hizmet veren çarşı esnafı, acil tanıtım, reklam ve tur desteği talebinde bulundu. Tarihi Adana Büyük Saat Çarşısı Esnaf ve Kültür Derneği Başkanı Murat Bozkurt, yetkililerle yaptıkları görüşmelerden henüz somut bir sonuç alamadıklarını belirterek, "Kapalı Çarşı, aynı adı gibi kapalı çarşı oldu. Bir an önce buraya el atılmasını istiyoruz" dedi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Caddesi'nde bulunan 5 asırlık Kapalı Çarşı, 2025 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Ardından hizmete açılan çarşı esnafı eski müşterilerine kavuşamadı.
Sadece birkaç işletmenin açık olduğu çarşıda çoğu esnaf iş yerlerini depo olarak kullanmaya başladı. Çarşı esnafı yetkililere seslenerek, acil tanıtım, reklam ve tur desteği beklediklerini söyledi.
Adana Büyük Saat Çarşısı Esnaf ve Kültür Derneği Başkanı Murat Bozkurt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerle yaptıkları görüşmelerden henüz somut bir sonuç alamadıklarını belirterek, "Kapalı Çarşı, aynı adı gibi kapalı çarşı oldu. Bir an önce buraya el atılmasını istiyoruz. Buradaki esnaf evine ekmek götürüyor. Yetkililerin burayı bizzat gelip görmesini ve çözüm üretmesini bekliyoruz" dedi.
Tarihi Adana Büyük Saat Çarşısı Esnaf ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Samet Narttürk ise, çarşının acilen mevcut görüntüsünden kurtulması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekli yerlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bakıldığında her yer tertemiz oldu ancak ne yazık ki esnafımız iş yapamaz duruma geldi. Biz de dernek olarak esnafımızla dükkanların açılması ve canlılık gelmesi için görüşüyoruz. Ancak buraya acilen turların ve şirketlerin yönlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.
Kapalı Çarşı'nın kentin en eski mimari yapılarından biri olduğunu ifade eden Narttürk, "Buralar aslında Adana'nın açık hava müzesidir. İnsanların buraya gelip el işçiliklerini, esnafı görmesi gerekiyor. Burası birinci derece sit alanı. Şu an gelecek adına bir şey düşünemiyoruz çünkü burası adeta 'Terk edilmiş bir köy' gibi oldu. Acil bir düzenleme ve reklam çalışması şart. Aksi takdirde esnafımız işsizlikten dolayı bir süre sonra dükkanları kapatıp gidecek" şeklinde konuştu.
Çarşıdaki düzensizlikten ve aktivite eksikliğinden dert yanan İrfan Ataman isimli esnaf ise "Planlama ve yapılan işler çok güzel ancak çarşı ismi gibi kapalı. Sivas'tan asker arkadaşım ailesiyle Kapalı Çarşı'yı görmek için geldi ama çarşı kapalı demek zorunda kaldım. Şöyle bir kenardan baktık ve çıktık. Gelen turistler içeriyi merak ediyor, 'Ne var burada?' diye soruyor. Artık utanıyoruz. Girmeleriyle çıkmaları bir oluyor. Burada biz esnafa da görev düşüyor ama yetkililerin de turistleri buraya çekecek bir aktivasyon, bir hareketlilik oluşturması şart" ifadelerini kullandı.