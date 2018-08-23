Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, oyuncularının lisanslarının bir an önce çıkarılması gerektiğini belirterek, "Kardemir Karabükspor gerçek hüviyeti, gerçek kadrosu ile sahaya çıkmalıdır." dedi.

Yılmaz, Çamlık Spor Tesisler'inde, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın zor bir süreçten geçtiğini, iyi günde yanında olanları şimdi de yanlarında görmek istediklerini söyledi.

Karabük Valisi ve Belediye Başkanından takıma sahip çıkmalarını isteyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çok zor günler geçiriyoruz. Her maç gençlerle mücadele ediyoruz. Şimdi de Altınordu müsabakası geldi çattı. Rakiplerimiz kapasite olarak bizden çok üstün. Bunu sanırım kamuoyu takdir ediyor. Bir an önce oyuncularımızın lisansları çıkarılmalıdır. Kardemir Karabükspor gerçek hüviyeti, gerçek kadrosu ile sahaya çıkmalıdır. Yoksa böylesine güzel, büyük bir camia daha da diplere gider, yazık olur. Lütfen yeni transferlerimize sahip çıkılsın, lisansları çıkarılsın. Kardemir Karabükspor gerçek 11'iyle sahaya çıksın. Çünkü rakiplerimize gerçekten eziliyoruz. Fiziksel olarak gelişimlerini tamamlamamış oyuncularımız var. Hem de yetersiz oyuncularımızla sahaya çıkıyoruz. Lütfen buna duyarlı olunsun."

ALTINORDU MAÇI HAZIRLIKLARI

Kırmızı-mavili ekip, Spor-Toto 1. Lig'in üçüncü haftasında 27 Ağustos Pazartesi günü sahasında oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

Çamlıkspor Tesisleri'nde teknik direktör Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Teknik çalışmanın yapıldığı iki saatlik antrenman, yarım sahada maçla son buldu.

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