Karaman’da lale bahçeleri ziyarete açıldı
Karaman'daki Atlas Lale Bahçeleri, Hollanda'nın ünlü lale tarlalarını aratmayan manzarasıyla baharı karşılıyor. Rengarenk çiçekler 26 Nisan'a kadar ziyaretçilerini bekliyor
Giriş: 22 Nisan 2026 - 14:16
Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin çiçek soğanı üretim merkezi konumundaki Atlas Lale bahçeleri, baharın gelişiyle birlikte rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Kızılkuyu Mahallesi’nde 50 dekar alana kurulu tesiste yetiştirilen farklı renk ve türlerdeki laleler, yerli ve yabancı turistlerle birlikte fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
26 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olan bahçeler, eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor.
