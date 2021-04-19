Yeni ödeme politikası, Karayolları’nın, yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreklerinde gündeme gelebilecek olası ek ödenek talebinin çok sınırlı düzeylerde karşılanabileceği yönünde değerlendiriliyor.

Sektör kaynakları, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, müteahhitlerin 14-15 milyar TL dolayında alacağı bulunduğunu belirtti. Kaynaklar, Karayolları’nın bu yıl önceki yıllara göre daha sıkı bir ödeme politikası izlediğine işaret ederek, “Öncelikli olarak belli tutar ve projede, Cumhurbaşkanı’nın ödeme onayı gerekiyor. Cumhurbaşkanı onayı ile belli tutarda kaynak serbest bırakılıyor. Ödemeler, bu sürecin tamamlanmasının ardından gerçekleştiriliyor” dedi.



Kaynaklar, Karayolları’na 2020 yılı başında 7.6 milyar TL yatırım ödeneği ayrıldığını anımsatarak, “Yıl içinde aktarılan ek ödeneklerle birlikte bu tutar, 27 milyar TL’yi aşmıştı. Karayolları, müteahhitlere yol yapımından doğan alacaklarına karşılık peş peşe ödeme yapmıştı. Böylelikle, şantiyeler salgına karşın faaliyetlerini aralıksız sürdürmüştü” diye konuştu.

Müteahhitlere, 2021 yılında şu ana dek 3 milyar TL’nin altında ödeme yapıldığını anlatan kaynaklar, “Bu hafta bir miktar daha ödeme yapılacak. Tutar, 1 miyar TL düzeyinde” bilgisini verdi.