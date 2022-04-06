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Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı Villarreal - Bayern Münih ve Chelsea - Real Madrid maçlarıya devam etti. Geceye imzasını ise Karim Benzema attı!

  • 01
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Villarreal'e konuk oldu.
  • 02
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    İspanyol ekibi 8. dakiiikada Danjuma'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
  • 03
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    Villarreal 41'de Coquelin ile bir gol daha bulsa da gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı ve ilk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.
  • 04
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    İkinci yarıda da üstün oynayan taraf Villarreal'di. Emery ve öğrencileri birçok pozisyona girerken bu fırsatlardan gol çıkmadı.
  • 05
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    Mücadele Vilarreal'in 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
  • 06
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    Gecenin diğer maçında ise Real Madrid, Chelsea'yi 3-1'le geçti!

     
  • 07
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    21. dakikada Vinicius Junior'un pasını gole çeviren Benzema 3 dakika sonra bir kez daha sahne aldı.
  • 08
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    Luka Modric'in harika ortasına iyi yükselen Fransız yıldız topu kafayla yakın köşeye gönderdi ve Mendy hareketsiz kaldı; skor 2-0'a geldi.
  • 09
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    Chelsea golden sonra ataklarını sıklaştırsa da gol için 40. dakikayı bekledi.
  • 10
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    Jorginho'nun ceza sahasına gönderdiği topa şık bir dokunuş yapan Kai Havertz farkı 1'e indirdi ve Chelsea devre arasına umutlu girdi.
  • 11
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    Mücadelede ikinci yarının başında ise yine Benzema sahne aldı!

     
  • 12
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    Mendy ile Chelsea savunması arasındaki anlaşmazlığı iyi değerlendiren tecrübeli golcü araya girdi, topu boş kaleye göndererek farkı yeniden 2'ye çekti.

     
  • 13
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

     

    Benzema böylece Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçta hat-trick yapmış oldu.
  • 14
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    34 yaşındaki santrfor, son 16 turundaki rövanş karşılaşması olan PSG maçında Fransız ekibine 3 gol atmış ve Real Madrid'e çeyrek bileti getirmişti.
  • 15
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    Benzema böylece forma giydiği son 7 Şampiyonlar Ligi maçında 11 gol kaydetmiş oldu! 

     
  • 16
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    Diğer yandan Fransız yıldız, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid’in üst üste beş golünü atan ilk oyuncu oldu!
  • 17
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    Karim Benzema ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta hat-trick yapan dördüncü oyuncu oldu. 
  • 18
    Karim Benzema tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

    Bunu daha önce Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Luiz Adriano başarmıştı.

     

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