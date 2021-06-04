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Yerli ticari araç üreticisi Karsan, Amerika ve Avrupa’nın gerçek yol koşullarına hazır ilk Seviye 4 sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric için Romanya’nın ardından şimdi yeni bir projeye imza atıyor.

Geçtiğimiz yıl henüz geliştirme çalışmaları sırasında ilk siparişini Romanya’dan alan Otonom Atak Electric, üretime geçilmesinin hemen ardından Türkiye’de ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) talep gördü.

Yapılan açıklamaya göre, Karsan’ın 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde Karsan Ar-Ge ekibi ve ADASTEC’in 'flowride.ai' yazılımını kullanarak birlikte yaptığı çalışmalarla geliştirdiği Otonom Atak Electric, üniversitenin Ar-Ge faaliyetleri kapsamındaki proje geliştirme çalışmalarında kullanılacak. Bu sayede, sanayi ve teknoloji firmaları ile akademinin, bilimsel derinliği ve ticari potansiyeli yüksek teknolojik ürünler ve hizmetler geliştirmelerine de zemin sağlanmış olacak.

Otonom Atak Electric ile Türkiye’de gerçekleştirilecek olan bu proje için Karsan CEO’su Okan Baş, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve ADASTEC CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.

'BAŞKA SEKTÖRLERE DE DENEYİM SAĞLAYACAK'

Törende konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, "Otonom araçlar için bir ara istasyon olarak gördüğümüz elektrikli araçlarımız Avrupa’nın 30’dan fazla kentinde kısa sürede milyon kilometre yol kat etti. Burada edindiğimiz deneyimden beslenerek, ADASTEC ile birlikte Otonom Atak Electric’i geliştirdik ve ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Otonom Atak Electric’i 2021-2022 eğitim öğretim dönemine yetişecek şekilde üretmeyi ve İTÜ’ye teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise projenin detaylarına değinerek, "Günümüzde dijitalleşmenin en önemli ayaklarından biri de, gün geçtikçe önemi artan ve birçok endüstriyle entegre uygulama alanı bulan yapay zekâ teknolojisidir. Bunu, şimdi otonom araç uygulamalarında yoğun bir biçimde kullanmak ve insan hatasından kaynaklanan sorunları en aza indirgemek mümkün hale geliyor. Karsan ve otonom araç teknolojisi iş ortağı ADASTEC ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge projesi sayesinde, hem tümüyle yerli ve milli bir teknolojiyi gerçekleştirecek, hem de buradan edindiğimiz yeni deneyimlerle daha başka sektörlere bilgi ve deneyim sağlama şansını elde edebileceğiz" ifadelerini kullandı.