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Kartal Yuvası saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Kartal Yuvası çalışma saatleri 2020

Beşiktaş JK'nin resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası şubelerinin çalışma günleri ile açılış ve kapanış saatleri, siyah-beyazlı renklere gönül vermiş milyonlarca Beşiktaş taraftarı tarafından merak ediliyor. Peki Kartal Yuvası mağazaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kartal Yuvası çalışma saatleri nasıl?

Kartal Yuvası çalışma saatleri

Milyonlarca Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlı kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağazalar zinciri Kartal Yuvası'nın çalışma saatlerini araştırıyor.

KARTAL YUVASI 2020 MESAİ SAATLERİ

Kartal Yuvası mağazalarının çalışma saatleri AVM içinde ve dışında olmak üzere ikiye ayrılıyor. AVM dışında olan şubelerin mesai saatleri bulunduğu bölgelere göre saat 09.00 ila 22.00 arasında değişmektedir. 

AVM içerisinde bulunan Kartal Yuvası şubeleri ise sabah saat 10.00 ile akşam saat 22.00 arasında hizmet vermektedir.

Kartal Yuvası mağazaları; hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de açıktır. 

KARTAL YUVASI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kartal Yuvası iletişim merkezine 0850 399 1903 numaralı telefonu arayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

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