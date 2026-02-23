Kartlı ödemelerde yüzde 45 artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ocak 2026'ya ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 143.4 milyon, banka kartı sayısı 210.9 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 110.6 milyon oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı yüzde 8 artarken ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 düştü. Toplam kart sayısı yüzde 6 artarak 464,9 milyona ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ocakta yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 2 trilyon 325.8 milyar liraya yükseldi.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 995.5 milyar lirası kredi kartları, 322.8 milyar lirası banka kartları, 7.5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 46, banka kartlarında yüzde 55 artarken ön ödemeli kartlarda yüzde 77 azaldı.