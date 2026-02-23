Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.166,50 %1,67
        DOLAR 43,8326 %-0,01
        EURO 51,8638 %0,36
        GRAM ALTIN 7.245,03 %0,86
        FAİZ 36,29 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 121,85 %2,24
        BITCOIN 65.790,00 %-2,65
        GBP/TRY 59,3158 %0,31
        EUR/USD 1,1823 %0,33
        BRENT 70,98 %-1,09
        ÇEYREK ALTIN 11.844,90 %0,86
        Haberler Ekonomi Para Kartlı ödemelerde yüzde 45 artış - Para Haberleri

        Kartlı ödemelerde yüzde 45 artış

        Kartlı ödemeler ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 2.3 trilyon liraya ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 10:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartlı ödemelerde yüzde 45 artış

        Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ocak 2026'ya ilişkin verileri yayımladı.

        Buna göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 143.4 milyon, banka kartı sayısı 210.9 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 110.6 milyon oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı yüzde 8 artarken ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 düştü. Toplam kart sayısı yüzde 6 artarak 464,9 milyona ulaştı.

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ocakta yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 2 trilyon 325.8 milyar liraya yükseldi.

        Kartlı ödemelerin 1 trilyon 995.5 milyar lirası kredi kartları, 322.8 milyar lirası banka kartları, 7.5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 46, banka kartlarında yüzde 55 artarken ön ödemeli kartlarda yüzde 77 azaldı.

        Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2025 Ocak 2026 Ocak Değişim
        Kredi Kartı 1.366,5 1.995,5 %46
        Banka Kartı 207,8 322,8 %55
        Ön Ödemeli Kart 32,4 7,5 %-77
        Toplam 1.606,7 2.325,8 %45
        ÖNERİLEN VİDEO

        Müstakbel eşine oto kurtarıcıyla taşınan dev buketle evlilik teklif etti

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Tolga Efe, müstakbel eşine oto kurtarıcıyla taşınan dev buketle evlilik teklifi yaptı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış!
        Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış!
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        Sağanak yağmur etkili olacak
        Sağanak yağmur etkili olacak
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?